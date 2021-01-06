Шесть человек погибли в ДТП под Смоленском

Четыре женщины и двое мужчин погибли в результате столкновения трех автомобилей в Смоленской области. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального УМВД сообщает агентство «Интерфакс».

ДТП произошло на 16-м километре юго-западного обхода Смоленска. Сначала Hyundai столкнулся с ВАЗ, вылетев от удара на встречную полосу. Там он врезался в еще один ВАЗ — седан Lada Samara. Машины, по словам очевидцев, разворотило «в мясо».

Водитель корейской машины, 19-летняя девушка, и 21-летняя пассажирка погибли. В отечественном автомобиле погибли водитель и трое пассажиров — мужчина и две женщины. Одна пассажирка Hyundai выжила.

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Сейчас на месте аварии работают следователи и криминалисты, полицейские и спасатели МЧС. Местным управлением СК России возбуждено дело по части 4 статьи 264 УК «Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

В 2017 году ГИБДД установила, что каждое третье ДТП со смертельным исходом происходит по вине водителя, выехавшего на встречную полосу. В госавтоинспекции отмечают, что по встречной полосе зачастую ездят нетрезвые водители. По данным ведомства, почти каждый пятый водитель, совершивший выезд на полосу встречного движения и попавший в ДТП, находился в состоянии опьянения либо имел его признаки, но отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

Высокая смертность на дорогах беспокоит власти страны: в конце февраля президент России Владимир Путин заявил, что уровень смертности на российских дорогах является трагическим.

«Ситуация на дорогах несмотря на определенные улучшения по-прежнему остается сложной. Каждый день в ДТП погибает почти 50 и получает ранения около 600 человек. Это очень много, трагически много», — подчеркнул глава РФ.

По словам Путина, необходимо последовательно развивать технические средства контроля и расширять возможности систем автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения.

В середине прошлого июня Владимир Путин подписал закон, ужесточающий наказание за ДТП, которое совершили водители в нетрезвом состоянии. Так, минимальное наказание за аварию, приведшую к смерти, составит пять лет лишения свободы, максимальное — 15 лет. Если из-за пьяного водителя погибли два и более человек, то виновник ДТП сядет за решетку на срок от восьми до 15 лет. Ранее максимальное наказание предусматривало девять лет лишения свободы.

В июле 2020 года МВД предложило ослабить целевой показатель смертности на дорогах страны почти в два раза — с 4 до 8,4 погибших на 100 тыс. человек. В прошлом году ДТП унесли жизни почти 17 тыс. россиян — это примерно 11,6 смерти на 100 тысяч населения. В нацпроекте «Безопасные автодороги» было поручено снизить этот показатель к 2024 году до 4/100000, а к 2030 — попытаться достичь нулевой смертности.

Одной из мер, призванных снизить смертность на дорогах РФ из-за выездов на встречную полосу, стал проект нанесения разделительной «шумовой» разметки. Она будет нанесена на участках, где нет возможности установить барьер или тросовое ограждение. При пересечении ее автомобилем из-за трения о неровную поверхность начинает раздаваться громкий шум и вибрация, напоминающая водителю о разметке.