МВД против: автоматического продления прав не будет

МВД России выступило 22 марта с подробным разъяснением касательно правил выдачи водительского удостоверения. В частности, ведомство обозначило свою позицию по вопросу автоматического продления водительского удостоверения по истечении его срока действия. Тема стала актуальной после недавнего заявления Департамента информационных технологий Москвы.

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В ведомстве четко дали понять, что все вопросы допуска водителей к управлению находятся в ведении МВД России. Инициативы иных органов власти рассматриваются в рабочем порядке. Вопрос автоматического продления водительских удостоверений не стоит на повестке у ведомства. В таком же ключе в МВД прокомментировали слухи о проведении повторного теоретического экзамена для тех, у кого закончился срок действия удостоверения.

«МВД России информирует, что внесение изменений в нормативные правовые акты, регулирующие вопросы выдачи национальных водительских удостоверений, в части приема экзаменов при замене водительских удостоверений не предусматривается»,

— сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В то же время министерство напоминает, что в соответствии с законом «О безопасности дорожного движения» при замене водительского удостоверения после истечения его срока действия есть требование медицинского освидетельствования водителей, без которого замена невозможна.

Кроме того, в МВД отметили, что не существует единой информационной базы с данными о результатах медицинского освидетельствования водителей транспортных средств на предмет наличия у них заболеваний, препятствующих управлению. Вместе с тем сведения о состоянии здоровья являются врачебной тайной и по закону не могут предоставляться третьим лицам.

«Таким образом, получение должностными лицами Госавтоинспекции информации о результатах медицинского освидетельствования из указанной информационной базы не представляется возможным, в связи с чем представление гражданином оригинала медицинского заключения остается обязательным. С учетом вышеизложенного,

в настоящее время предлагаемое новшество об автоматическом продлении водительских удостоверений не может быть реализовано», — сказала Ирина Волк.

На сегодня существует несколько способов заменить удостоверение: обратиться в экзаменационное подразделение Госавтоинспекции или МФЦ либо через личный кабинет на Едином портале госуслуг, в последнем случае предоставляется скидка 30% на госпошлину.

Автомобилисту потребуется написать заявление, предоставить свой паспорт, водительское удостоверение, а также медицинское заключение, если права меняются по истечении 10 лет.

Госпошлина за выдачу или обмен прав в настоящее время составляет 2 тыс. рублей, а при оплате через Госуслуги — 1,4 тыс. рублей.

Напомним, что 13 марта с инициативой автоматического продления водительских удостоверений выступил Департамент информационных технологий Москвы. Руководитель аналитического подразделения столичного департамента информационных технологий Алексей Чукарин сформулировал реализацию этого проекта. «Мы точно знаем, когда у горожан заканчивается действие водительских прав. Здесь как раз мы работаем плотно с федеральными коллегами, если у водителя нет критического объема нарушений за прошедший период, чтобы автоматически эти права пролонгировали свое действие», — заявлял чиновник. По его словам, нововведение может вступить в силу к 2025-2030 году. Чукарин отметил, что у столичных властей уже есть ресурсы и инфраструктура, чтобы проинформировать водителя за два месяца до окончания действия прав.

Пометок о донорстве органов не будет

Коснулись в МВД и слухов о введении отметки в водительское удостоверение о согласии или отказе на посмертное донорство. Ирина Волк сказала, что

вопрос согласия водителей на так называемое посмертное донорство не обсуждается.

Соответствующая инициатива, обсуждаемая экспертами, готовится к передаче в Минздрав.

По сложившейся судебной практике, суды встают на сторону медицинских учреждений в случае исков родственников после изъятия органов. Так, Конституционный суд России считает, что изъятие органов для трансплантации после смерти человека без согласия его родственников допустимо согласно Конституции. Обязанность известить медицинское учреждение о донорстве органов лежит на родственниках умершего. Данная позиция закреплена в двух определениях КС от 04.12.2003г. N 459-О и от 10.02.2016 N 224-О.

Согласно КС, в России установлена модель презумпции согласия, а также система испрошения согласия, когда врачи обязаны обращаться к родственникам за разрешением. Поэтому если медики не смогут связаться с родственниками погибшего либо найти свидетельства его отказа от донорства, они на законных основаниях могут изъять его органы или ткани.

Стоит заметить, что в соответствии со статьей 8 действующего закона РФ от 22 декабря 1992 года №4180-1 «О трансплантации органов и (или) тканях человека» согласие устанавливается по умолчанию. По этой статье, чтобы избежать изъятия органов умершего, близким родственникам или законному представителю нужно известить медиков о своем несогласии или озаботиться этим вопросом при жизни. Гражданин может сделать это как в устной форме при свидетелях, так и в письменной форме, но обязательно заверение руководителем медицинской организации, либо нотариально.

Также КС отметил, что в правительство внесен проект ФЗ «О донорстве органов, частей органов человека и их трансплантации», в котором более подробно описана процедура согласия или отказа быть донором. Поэтому КС считает преждевременным свое вмешательство в этот острый социальный вопрос. По настоящее время законопроект находится на стадии обсуждения.