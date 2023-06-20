Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Фото

Первый после пандемии. Что показали на авиасалоне «Ле-Бурже — 2023»

После четырехлетнего перерыва в Ле-Бурже открылся авиасалон

Авиасалон в Ле-Бурже открылся впервые после четырехлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на смотр на вертолете и наблюдал за демонстрационными полетами нового пассажирского авиалайнера A321XLR и истребителя Rafale.

Производители гражданских самолетов соревнуются в Ле-Бурже в способности создавать «экологически чистые» воздушные суда не в ущерб скорости и вместимости. Основной вызов для разработчиков: стоимость продукции и нехватка квалифицированной рабочей силы. В результате пандемии авиастроение понесло большие потери.

Впервые показ воздушных судов состоялся в Париже в 1908 году. А с 1924-го один из крупнейших авиасалонов в мире проходит раз в два года в аэропорту Ле-Бурже, в 12 км к северо-востоку от столицы Франции. Выставка не проводилась в период Первой и Второй мировых войн. Из-за COVID-19 в последний раз авиасалон проходил в 2019 году.

Картина дня
Военная операция на Украине. День 482-й
Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 482-й день
Минобороны РФ сообщило о вручении премии за подбитый танк Leopard
Шойгу рассказал о планах руководства ВСУ нанести ракетный удар по Крыму
В Нижегородской области еще один человек отравился напитком «Мистер сидр»
Два российских футболиста попали в число претендентов на звание лучшего молодого игрока Европы
Госдума приняла закон о СЭЗ в новых российских регионах
«Локомотив» ищет нападающего
Новости и материалы
В МИД назвали сроки завершения зерновой сделки
В Южной Корее предложили отобрать право голоса у граждан КНР
Польша и Украина заключили новый договор
ЕС не будет предоставлять технологии недружественным Западу странам
В Чехии заявили о риске истощения Запада в поддержке Киева
Два села в Брянской области попали под обстрел
Никас Сафронов рассказал о холодной встрече с сыном-итальянцем
В ЕК поддержали страны Евросоюза, которые не хотят покупать СПГ у России
Глава Еврокомиссии запросила у ЕС новые транши для спонсирования Украины
Житель села Веселое прыгал «рыбкой» на капот проезжающих автомобилей
Чемпион ОИ считает, что Овечкин может стать «крышей» потенциальному новичку «Кэпиталз» из России
Госдума разрешила судимым заключать контракты с ВС РФ
В Киргизии горит автозаправка
В Казахстане надеются на прекращение огня на Украине
Госдума определила основания освобождения участников СВО от уголовного наказания
Заявившая о вечеринках Линдеманна блогерша пожаловалась на запугивания
Оксана Самойлова высказалась об участии в «Звездах в Африке»
Военный, обгоняя по обочине, сбил мужчину на «зебре»
Все новости
В отношении взорвавшего петарды в банке в Химках возбудили уголовное дело
Бывшие магазины Decathlon откроются в России под новым названием
Девушка погибла в ДТП во время урока вождения в Тольятти из-за пьяного водителя
«Причина катастрофы – халатность экипажа». Командир SSJ-100 получил срок после гибели пассажиров
Химкинский суд оправил в колонию-поселение пилота SSJ, сгоревшего в 2019 году в Шереметьево
Программа «обратной релокации» не потребовалась. «Айтишники» возвращаются в Россию
Глава Минцифры заявил, что отдельная программа для возвращения IT-специалистов не понадобилась
В Атлантике пропал батискаф с туристами на пути к «Титанику». Один из них смог выйти на связь в соцсети
BBC: в Атлантическом океане пропал батискаф, доставлявший туристов к обломкам «Титаника»
Как сейчас выглядит Шебекино
«Шаурму хочу». В кафе Братска отравились 22 ребенка
Губернатор Кобзев сообщил, что число отравившихся шаурмой в Братске превысило 100 человек
Тест: как занимались сексом в Древней Индии
Проверьте свои знания об интимной жизни в Древней Индии
«Пахнет, как в козлятнике»: что делать с подростком, который отказывается мыться
Психолог Корнеева: подросток может отказываться мыться, так как стыдится своего тела
ХОБЛ – новый бич нашего времени. Как распознать болезнь
Врач-пульмонолог Айсанов рассказал, чем опасна хроническая обструктивная болезнь легких
«Отряд бессмертных командиров». Буданов поставил себя в ряд с Бандерой, Петлюрой и Мазепой
Залужный опубликовал видео проверки группировок ВСУ через месяц после сообщений о ранении
Как у Google и Huawei. В России создадут устройства для защиты от хакеров на KasperskyOS
«Лаборатория Касперского» анонсировала компьютер для защиты электросетей на KasperskyOS
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях