Первый после пандемии. Что показали на авиасалоне «Ле-Бурже — 2023»

Авиасалон в Ле-Бурже открылся впервые после четырехлетнего перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл на смотр на вертолете и наблюдал за демонстрационными полетами нового пассажирского авиалайнера A321XLR и истребителя Rafale.

Производители гражданских самолетов соревнуются в Ле-Бурже в способности создавать «экологически чистые» воздушные суда не в ущерб скорости и вместимости. Основной вызов для разработчиков: стоимость продукции и нехватка квалифицированной рабочей силы. В результате пандемии авиастроение понесло большие потери.

Впервые показ воздушных судов состоялся в Париже в 1908 году. А с 1924-го один из крупнейших авиасалонов в мире проходит раз в два года в аэропорту Ле-Бурже, в 12 км к северо-востоку от столицы Франции. Выставка не проводилась в период Первой и Второй мировых войн. Из-за COVID-19 в последний раз авиасалон проходил в 2019 году.