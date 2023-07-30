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«Несокрушимый страж»: как прошел День военно-морского флота

Путин сообщил, что в 2023 году состав ВМФ России пополнят 30 кораблей разных классов

В Санкт-Петербурге и Кронштадте в седьмой раз прошел Главный военно-морской парад.

По акватории Невы и Финского залива прошли 33 корабля и катера, четыре подводные лодки, а также восемь парусных судов. Наземная часть парада была представлена торжественным построением на Сенатской площади.

«Всего в морской и сухопутной частях парада задействовано порядка 3 тыс. военнослужащих», — сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Парад принимал верховый главнокомандующий ВС РФ, президент Владимир Путин. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу и главнокомандующим ВМФ Николаем Евменовым они обошли на президентском катере парадные линии кораблей в Финском заливе.

«На протяжении веков наш Флот был и остается несокрушимым стражем рубежей Отечества, его гордостью и славой, — сказал в своей речи на параде Владимир Путин. — Поэтому торжество в его честь отмечает вся Россия, весь наш народ».

В 2023 году Военно-морской флот России получит тридцать кораблей, также сообщил Путин на параде.

«Только в этом году его состав (флота. — Прим. ред.) пополняют тридцать кораблей разных классов», — подчеркнул российский президент.

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