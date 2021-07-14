14 июля 2021, 15:20 Фоторепортажи Парад на Елисейских полях: Франция празднует День взятия Бастилии

close 14 июля 1789 года в ходе Великой французской революции была взята штурмом (и впоследствии разрушена) крепость-тюрьма Бастилия День взятия Бастилии празднуется во Франции ежегодно 14 июля Основной государственной церемонией Национального праздника являются военные парады, главный из которых проводится в Париже С 1980 года парад проходит на Елисейских полях По Елисейским полям проходят около 4000 пеших участников, 240 всадников, 80 мотоциклистов, 460 единиц другой техники, а над городом пролетают более 60 самолетов Вечером 14 июля проходят фейерверки, главный из которых начинается в 23:00 на Марсовом поле вблизи Эйфелевой башни Парад проходит при участии президента Французской Республики Не все солдаты во время парада маршируют в едином темпе: для большинства войсковых частей установлен ритм 120 шагов в минуту — темп таких маршей, как «Марсельеза» и «Полк Самбры-и-Мааса», но альпийские стрелки и егеря маршируют быстрее — в темпе 130 шагов в минуту (ритм песни «Sidi Brahim»), а Иностранный легион, завершающий парад, движется в темпе 88 шагов в минуту Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Франции Эммануэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии. «Отношения между нашими странами имеют богатую историю и большие перспективы, традиционно играют важную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. В прошлом году из-за пандемии коронавируса парад был отменен, торжественные мероприятия проходили на площади Согласия в усеченном формате без публики. День взятия Бастилии в 1789 году считается началом Великой французской революции.



Франция празднует День взятия Бастилии — свой национальный праздник. По традиции в честь знаменательной даты на Елисейских полях проходит военный парад, в этом году в нем принимают участие более 4 тыс. военных, десятки самолетов, вертолеты и гусеничная техника. Парад проходит под лозунгом «Завоевать будущее», как пояснили в Париже, речь идет о борьбе Франции с пандемией коронавируса COVID-19 и экстремистскими группировками.



На праздничных мероприятиях традиционно присутствует президент страны, верховный главнокомандующий Эммануэль Макрон и другие высокопоставленные лица Франции. К слову, в прошлом году из-за пандемии парад был отменен, а празднование Дня взятия Бастилии в 2019 году закончилось протестами и стычками с полицией.



Как в Париже празднуют День взятия Бастилии — в фотогалерее «Газеты.Ru»