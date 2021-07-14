Парад на Елисейских полях: Франция празднует День взятия Бастилии
close
Франция празднует День взятия Бастилии — свой национальный праздник. По традиции в честь знаменательной даты на Елисейских полях проходит военный парад, в этом году в нем принимают участие более 4 тыс. военных, десятки самолетов, вертолеты и гусеничная техника. Парад проходит под лозунгом «Завоевать будущее», как пояснили в Париже, речь идет о борьбе Франции с пандемией коронавируса COVID-19 и экстремистскими группировками.
На праздничных мероприятиях традиционно присутствует президент страны, верховный главнокомандующий Эммануэль Макрон и другие высокопоставленные лица Франции. К слову, в прошлом году из-за пандемии парад был отменен, а празднование Дня взятия Бастилии в 2019 году закончилось протестами и стычками с полицией.
Как в Париже празднуют День взятия Бастилии — в фотогалерее «Газеты.Ru»
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях