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Парад на Елисейских полях: Франция празднует День взятия Бастилии

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14 июля 1789 года в ходе Великой французской революции была взята штурмом (и впоследствии разрушена) крепость-тюрьма Бастилия 14 июля 1789 года в ходе Великой французской революции была взята штурмом (и впоследствии разрушена) крепость-тюрьма Бастилия
14 июля 1789 года в ходе Великой французской революции была взята штурмом (и впоследствии разрушена) крепость-тюрьма Бастилия
День взятия Бастилии празднуется во Франции ежегодно 14 июля День взятия Бастилии празднуется во Франции ежегодно 14 июля
День взятия Бастилии празднуется во Франции ежегодно 14 июля
Основной государственной церемонией Национального праздника являются военные парады, главный из которых проводится в Париже Основной государственной церемонией Национального праздника являются военные парады, главный из которых проводится в Париже
Основной государственной церемонией Национального праздника являются военные парады, главный из которых проводится в Париже
С 1980 года парад проходит на Елисейских полях С 1980 года парад проходит на Елисейских полях
С 1980 года парад проходит на Елисейских полях
По Елисейским полям проходят около 4000 пеших участников, 240 всадников, 80 мотоциклистов, 460 единиц другой техники, а над городом пролетают более 60 самолетов По Елисейским полям проходят около 4000 пеших участников, 240 всадников, 80 мотоциклистов, 460 единиц другой техники, а над городом пролетают более 60 самолетов
По Елисейским полям проходят около 4000 пеших участников, 240 всадников, 80 мотоциклистов, 460 единиц другой техники, а над городом пролетают более 60 самолетов
Вечером 14 июля проходят фейерверки, главный из которых начинается в 23:00 на Марсовом поле вблизи Эйфелевой башни Вечером 14 июля проходят фейерверки, главный из которых начинается в 23:00 на Марсовом поле вблизи Эйфелевой башни
Вечером 14 июля проходят фейерверки, главный из которых начинается в 23:00 на Марсовом поле вблизи Эйфелевой башни
Парад проходит при участии президента Французской Республики Парад проходит при участии президента Французской Республики
Парад проходит при участии президента Французской Республики
Не все солдаты во время парада маршируют в едином темпе: для большинства войсковых частей установлен ритм 120 шагов в минуту &mdash; темп таких маршей, как «Марсельеза» и «Полк Самбры-и-Мааса», но альпийские стрелки и егеря маршируют быстрее &mdash; в темпе 130 шагов в минуту (ритм песни «Sidi Brahim»), а Иностранный легион, завершающий парад, движется в темпе 88 шагов в минуту Не все солдаты во время парада маршируют в едином темпе: для большинства войсковых частей установлен ритм 120 шагов в минуту &mdash; темп таких маршей, как «Марсельеза» и «Полк Самбры-и-Мааса», но альпийские стрелки и егеря маршируют быстрее &mdash; в темпе 130 шагов в минуту (ритм песни «Sidi Brahim»), а Иностранный легион, завершающий парад, движется в темпе 88 шагов в минуту
Не все солдаты во время парада маршируют в едином темпе: для большинства войсковых частей установлен ритм 120 шагов в минуту — темп таких маршей, как «Марсельеза» и «Полк Самбры-и-Мааса», но альпийские стрелки и егеря маршируют быстрее — в темпе 130 шагов в минуту (ритм песни «Sidi Brahim»), а Иностранный легион, завершающий парад, движется в темпе 88 шагов в минуту
Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Франции Эммануэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии. «Отношения между нашими странами имеют богатую историю и большие перспективы, традиционно играют важную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня», &mdash; говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля. Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Франции Эммануэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии. «Отношения между нашими странами имеют богатую историю и большие перспективы, традиционно играют важную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня», &mdash; говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Франции Эммануэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии. «Отношения между нашими странами имеют богатую историю и большие перспективы, традиционно играют важную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
В прошлом году из-за пандемии коронавируса парад был отменен, торжественные мероприятия проходили на площади Согласия в усеченном формате без публики. В прошлом году из-за пандемии коронавируса парад был отменен, торжественные мероприятия проходили на площади Согласия в усеченном формате без публики.
В прошлом году из-за пандемии коронавируса парад был отменен, торжественные мероприятия проходили на площади Согласия в усеченном формате без публики.
День взятия Бастилии в 1789 году считается началом Великой французской революции. День взятия Бастилии в 1789 году считается началом Великой французской революции.
День взятия Бастилии в 1789 году считается началом Великой французской революции.
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14 июля 1789 года в ходе Великой французской революции была взята штурмом (и впоследствии разрушена) крепость-тюрьма Бастилия
День взятия Бастилии празднуется во Франции ежегодно 14 июля
Основной государственной церемонией Национального праздника являются военные парады, главный из которых проводится в Париже
С 1980 года парад проходит на Елисейских полях
По Елисейским полям проходят около 4000 пеших участников, 240 всадников, 80 мотоциклистов, 460 единиц другой техники, а над городом пролетают более 60 самолетов
Вечером 14 июля проходят фейерверки, главный из которых начинается в 23:00 на Марсовом поле вблизи Эйфелевой башни
Парад проходит при участии президента Французской Республики
Не все солдаты во время парада маршируют в едином темпе: для большинства войсковых частей установлен ритм 120 шагов в минуту — темп таких маршей, как «Марсельеза» и «Полк Самбры-и-Мааса», но альпийские стрелки и егеря маршируют быстрее — в темпе 130 шагов в минуту (ритм песни «Sidi Brahim»), а Иностранный легион, завершающий парад, движется в темпе 88 шагов в минуту
Владимир Путин направил поздравительную телеграмму главе Франции Эммануэлю Макрону по случаю Дня взятия Бастилии. «Отношения между нашими странами имеют богатую историю и большие перспективы, традиционно играют важную роль в решении актуальных вопросов международной и региональной повестки дня», — говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
В прошлом году из-за пандемии коронавируса парад был отменен, торжественные мероприятия проходили на площади Согласия в усеченном формате без публики.
День взятия Бастилии в 1789 году считается началом Великой французской революции.
Франция празднует День взятия Бастилии — свой национальный праздник. По традиции в честь знаменательной даты на Елисейских полях проходит военный парад, в этом году в нем принимают участие более 4 тыс. военных, десятки самолетов, вертолеты и гусеничная техника. Парад проходит под лозунгом «Завоевать будущее», как пояснили в Париже, речь идет о борьбе Франции с пандемией коронавируса COVID-19 и экстремистскими группировками.

На праздничных мероприятиях традиционно присутствует президент страны, верховный главнокомандующий Эммануэль Макрон и другие высокопоставленные лица Франции. К слову, в прошлом году из-за пандемии парад был отменен, а празднование Дня взятия Бастилии в 2019 году закончилось протестами и стычками с полицией.

Как в Париже празднуют День взятия Бастилии — в фотогалерее «Газеты.Ru»
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