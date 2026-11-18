Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 51 беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Краснодарского края и над акваторией Азовского моря за день. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

По данным ведомства, попытки атак были зафиксированы в период с 8:00 по 20:00 мск. Украинские войска задействовали беспилотники самолетного типа, уточнили в министерстве.

Несколькими часами ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что в результате атаки БПЛА на Северский район Кубани поврежден газопровод, без газа остались жители 94 многоквартирных домов. На месте происшествия работали профильные службы.

В ночь на 18 ноября ВСУ вновь атаковали южные регионы России — под удар попали Краснодарский край, Ростовская область, а также республики Крым и Адыгея. В Северском районе Кубани в результате атаки произошло возгорание на двух предприятиях, четверо человек пострадали. В Адыгее обломки БПЛА упали на пятиэтажку, повредив несколько квартир.

Ранее военэксперт раскрыл, что стоит за планами Киева в три раза увеличить производство БПЛА.