Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 17 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

По его словам, на месте падения обломков работают экстренные службы.

Позже градоначальник заявил об уничтожении трех и еще 15 БПЛА на подлете к Москве.

До этого сообщалось, что попытка налета украинских беспилотников на Москву, предпринятая минувшей ночью, стала самой крупной с начала ноября и одной из самых массированных за год — силы ПВО отразили около 600 БПЛА противника. Большую часть из них удалось уничтожить на дальних рубежах, еще 191 беспилотник — на подлете к Москве.

Наиболее массированной в октябре стала попытка атаки, совершенная в ночь с 29 октября на 30 октября. Тогда в сторону Московского региона летело 862 БПЛА, их всех ликвидировали.

Самой крупной в сентябре признана атака, которая длилась с вечера 19 сентября до утра 20 сентября, когда силы ПВО уничтожили 1,6 тыс. дронов, из них 450 на подлете к столице.

Основу обороны Московского региона составляют силы ПВО и радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Кроме того, одну из ключевых ролей играет система раннего обнаружения, которая собирает данные с военных и гражданских радаров, камер видеонаблюдения, а также принимает сообщения от граждан через систему «112».

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