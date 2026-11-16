В Киеве в 13-й раз за день объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в столице Украины в 13-й раз за день. Это следует из данных официального ресурса по оповещению населения.

Сирены также работают в 10 областях страны.

Накануне украинский телеканал «Общественное» сообщал, что в столице республики произошел взрыв на фоне воздушной тревоги.

12 ноября в Минобороны России заявили, что Вооруженные силы РФ нанесли массированный удар по объектам военно-промышленного и энергетического комплексов Украины, а также по складам боеприпасов, расположенных в Киеве и Киевской области. По информации ведомства, атаки были совершены с помощью оружия наземного базирования и ударными беспилотниками большой дальности.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве уничтожили офис производителя беспилотников.