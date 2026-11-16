Президент РФ Владимир Путин обсудил с министром транспорта Дмитрием Ядровым удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Крымскому мосту и ход восстановительных работ. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, безусловно», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

До этого Песков оценил влияние удара ВСУ по Крымскому мосту на урегулирование украинского кризиса. По его словам, временного перемирия не будет: России нужен «мир на многие годы и столетия», подчеркнул Песков. В Госдуме считают, что Владимир Зеленский «хочет продолжать войну» и планирует сорвать мирные переговоры. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

ВСУ в ночь на 16 ноября атаковали Крымский мост. По данным Mash, боевая часть одного из дронов упала на правую арку со стороны Крыма. Движение по переправе перекрыли: железнодорожное сообщение уже восстановили, тогда как автомобильное пока приостановлено. В Совфеде атаку назвали однозначной попыткой Киева сорвать переговоры.

Ранее Минтранс оценил последствия атаки ВСУ на Крымский мост.