RND: число военных бундесвера с ПТСР выросло на 50% за 2025 год

Число военнослужащих немецкой армии (бундесвера), страдающих от посттравматического стрессового расстройства (ПТСР), за 2025 год выросло на 50%. Об этом сообщила медиагруппа RND со ссылкой на уполномоченного по вопросам посттравматических расстройств министерства обороны Германии.

По его данным, количество таких военных увеличилось со 186 до 279 человек. При этом общее число военнослужащих бундесвера с психическими расстройствами достигло 438.

Представитель ведомства отметил, что военные нередко скрывают симптомы заболеваний. Кроме того, между травматическим событием и обращением за специализированной помощью обычно проходит от четырех до пяти лет.

До этого газета Berliner Morgenpost писала, что в Германии число молодых людей, которые направили властям официальные письма с отказом от прохождения военной службы, составило 12 102. Это втрое больше, чем за весь 2025 год, когда было зарегистрировано 3879 таких обращений. Только за первое полугодие текущего года власти получили 5862 заявлений об отказе от службы в бундесвере, отмечают журналисты.

Ранее сообщалось, что немецкий спецназ начал готовиться к возможной войне с «противником в лице России».