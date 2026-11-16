МО: ВС РФ атаковали склад беспилотников под Киевом и локомотив в Днепропетровске

Российские военные нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, а также объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры Украины, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, в порту Николаева поражены объекты, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов, используемых для обеспечения украинских войск.

Кроме того, удар пришелся по складу в населенном пункте Новые Петровцы Киевской области, где хранились беспилотники и комплектующие к ним.

Также в районе железнодорожной станции Днепропетровск был уничтожен локомотив, который использовался для перевозки грузов в интересах ВСУ.

16 ноября Минобороны РФ сообщило, что российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 2049 беспилотников, четыре ракеты «Фламинго», а также семь авиабомб. Также российские войска нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, по местам хранения и запуска дронов и по пунктам дислокации украинских формирований в 141 районе. Кроме того, ВС РФ уничтожили две станции радиоэлектронной борьбы и боевую машину РСЗО «Град». Удары наносили авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия.

Ранее Зеленский пожаловался на последствия ударов российских войск.