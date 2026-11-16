Уитакер допустил соглашение США, России и КНР в сфере контроля над вооружениями

Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер заявил в интервью телеканалу Fox News, что допускает в будущем заключение нового рамочного соглашения в сфере контроля над вооружениями с участием США, России и Китая.

Журналисты спросили дипломата, видит ли он возможным сценарий, при котором прежние двусторонние соглашения сменит единый договор с участием сразу всех трех ядерных держав.

«Да, я также могу представить гипотетическую ситуацию — конечно, не забегая вперед относительно того, чего пытается добиться президент [США Дональд Трамп], — когда вы включаете все ядерные державы и договариваетесь о новой рамочной системе, регулирующей эти вооружения», — сказал Уитакер.

20 октября заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что диалог между Россией и США по контролю над вооружениями отсутствует. Дипломат допустил, что по мере конкретизации повестки дня текущего координаторства Франции в «ядерной пятерке» возможны новые контакты.

Ранее в Кремле назвали важными обсуждение вопросов контроля над ядерными вооружения.