Лидер Ирана приказал действенно отвечать на любые угрозы

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи дал указание военным решительно отвечать на любые угрозы. Об этом сообщает его канцелярия.

Во время встречи с командованием вооруженных сил Ирана Хаменеи указал, что ответ на возможные угрозы противника должен быть быстрым, действенным и без географических ограничений.

20 октября иранское агентство Tasnim сообщило со ссылкой на источник в органах безопасности, что Украина разместила подразделения беспилотной авиации в нескольких странах, граничащих с Ираном.По словам источника, в Иракский Курдистан были переброшены тысячи таких аппаратов. Названия остальных стран, где находятся украинские военные и беспилотники, он раскрывать не стал. Собеседник издания заявил, что эти сведения будут обнародованы позднее.

Как писало Tasnim, ранее украинские специалисты учили местные вооруженные группировки управлять беспилотниками и проводить диверсии.

Тегеран считает действия Киева частью враждебной политики ЕС и НАТО в отношении Ирана и рассматривает возможность ответных мер.

Ранее Иран подготовил план на случай новой атаки США и Израиля.