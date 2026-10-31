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Армия

Главнокомандующий НАТО высказался о потенциальной войне с Россией

Главком НАТО Гринкевич: война с РФ не неизбежна, но страна — угроза для альянса
Jon Gambrell/Reuters

Война НАТО с Россией не является неизбежной, однако Москва является угрозой для альянса. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Алексус Гринкевич в интервью LSM.

«Я не считаю конфликт неизбежным. Нам просто нужно убедиться, что мы к нему готовы», — сказал военный.

По словам Гринкевича, укрепление военного потенциала Североатлантического альянса является практической реализацией принципа «мира через силу» президента США Дональда Трампа. Он предположил, что подготовка к возможной войне является способом избежать столкновения.

Генерал также подчеркнул, что в Латвии и других странах — членах НАТО на восточном фланге есть опыт, из которого союзники могут извлечь уроки для укрепления институтов организации.

На пресс-конференции по итогам саммита Россия — Африка 29 октября российский президент Владимир Путин заявил, что в случае прямого нападения на Калининградскую область или другие российские регионы у России незамедлительно встанет на повестку дня вопрос о применении всех имеющихся вооружений. По словам Путина, «таких средств поражения, которые сегодня есть у России, ни у кого нет».что

Ранее Путин раскрыл, чем Россия ответит в случае прямого нападения на Калининград.

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