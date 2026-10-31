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Армия

Немецкие зенитные установки Skyranger провалили испытания в Швеции

Rheinmetall признал неудовлетворительным итог испытаний Skyranger в Швеции
Rheinmetall

Германский оборонный концерн Rheinmetall признал неудовлетворительными результаты испытаний своих мобильных зенитных установок Skyranger, которые прошли в Швеции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Welt am Sonntag.

По словам представителя компании, результат испытаний, прошедших в Швеции, где установки применяли против украинских операторов дронов, оказался неудовлетворительным.

В Rheinmetall заявили, что результаты «пока не достигли необходимого уровня» и компания продолжит улучшать систему.

В апреле следующего года запланированы новые учебные стрельбы.

Rheinmetall — крупнейшая оборонная компания Германии — поставляет военную технику на Украину и строит там завод по производству боеприпасов. Концерн планировал поставлять Skyranger на Украину для борьбы с дронами. В компании заверили, что каждая система Skyranger способна контролировать территорию в 16 кв. км, гарантируя полное уничтожение всех дронов в этой зоне.

Ранее в Британии впервые за 20 лет возобновили производство стволов для танков при участии Rheinmetall.

 
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