В США похвалили российский истребитель Су-57

Российский модернизированный истребитель Су-57 по многим аспектам превосходит западные аналоги по интенсивности боевого применения. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Программа Су-57 в последние годы добилась значительного прогресса: масштабы производства существенно расширились, что позволило начать экспорт, говорится в статье.

При этом по опыту применения в бою российский истребитель оказался на голову выше любого другого самолета подобного плана из-за использования в зоне боевых действий на Украине, отметил автор публикации.

Су-57 применяли для подавления украинских систем противовоздушной обороны, воздушных боев, а также для различных задач по нанесению высокоточных ударов. Это позволило со временем внести изменения в конструкцию истребителя, говорится в статье.

До этого западные СМИ проанализировали развитие реактивных беспилотников, обновление ракетных систем, применение искусственного интеллекта и способность российского ВПК быстро масштабировать производство. О том, почему российский оборонно-промышленный комплекс привлек внимание западных СМИ и что именно заставило их изменить акценты, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский журнал назвал преимущества Су-57 над F-16.