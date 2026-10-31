Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanykGrwGF
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Армия

В США похвалили российский истребитель Су-57

MWM: российский Су-57 превзошел аналоги по интенсивности боевого применения
Нина Падалко/РИА Новости

Российский модернизированный истребитель Су-57 по многим аспектам превосходит западные аналоги по интенсивности боевого применения. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Программа Су-57 в последние годы добилась значительного прогресса: масштабы производства существенно расширились, что позволило начать экспорт, говорится в статье.

При этом по опыту применения в бою российский истребитель оказался на голову выше любого другого самолета подобного плана из-за использования в зоне боевых действий на Украине, отметил автор публикации.

Су-57 применяли для подавления украинских систем противовоздушной обороны, воздушных боев, а также для различных задач по нанесению высокоточных ударов. Это позволило со временем внести изменения в конструкцию истребителя, говорится в статье.

До этого западные СМИ проанализировали развитие реактивных беспилотников, обновление ракетных систем, применение искусственного интеллекта и способность российского ВПК быстро масштабировать производство. О том, почему российский оборонно-промышленный комплекс привлек внимание западных СМИ и что именно заставило их изменить акценты, — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский журнал назвал преимущества Су-57 над F-16.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!