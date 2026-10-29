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Армия

В Иране заявили о перехвате американского беспилотника над Ормузским проливом

КСИР: Иран перехватил управления беспилотником MQM-170 над Ормузским проливом
West Asia News Agency/Reuters

Войска Ирана перехватили управление над американским беспилотником MQM-170 над Ормузским проливом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Военно-морские силы КСИР в ходе успешной операции смогли обнаружить американский беспилотник MQM-170 в западной части Ормузского пролива, после чего установили контроль над системой управления беспилотника и посадили его в целостности», — говорится в сообщении КСИР.

По данным иранских войск, дрон вылетел с территории одной из стран в южной части Персидского залива. Аппарат проводил разведку систем противовоздушной обороны Ирана, расположенных на побережье Персидского залива и Ормузского пролива, уточнили в КСИР.

25 октября иранские войска заявили об уничтожении американского беспилотника Lucas над Бендер-Аббасом. По данным военных, дрон поразили расчеты ПВО в рамках единой системы противовоздушной обороны страны. В сообщении сбитый аппарат назван беспилотником «агрессивной американской армии».

Ранее в Иране пригрозили принять меры из-за украинских дронов.

 
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