Хуситы заявили об ударах по главному пути экспорта нефти из Саудовской Аравии

Хуситы нанесли удар по станциям перекачки нефти на саудовском трубопроводе «Восток — Запад». Об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на военного представителя группировки «Ансар Аллах» Яхью Сариа.

По его словам, станции атаковали беспилотниками, и все попадания были точными. Трубопровод длиной около 1200 км позволяет экспортировать нефть в обход Ормузского пролива. В сентябре Саудовская Аравия временно останавливала его после атаки беспилотников, которые, по данным Эр-Рияда и Багдада, были запущены с территории Ирака.

Саудовская Аравия пока не комментировала эти заявления. При этом саудовский военный альянс сообщил, что перехватил баллистическую ракету, летевшую в сторону Эр-Рияда.

Кроме того, по словам представителя аравийской коалиции Турки аль-Малики, были нанесены удары по объектам хуситов в Йемене: уничтожены пять туннелей для хранения баллистических ракет, четыре пусковые установки и склад.

Отдельно альянс заявил об уничтожении двух пусковых установок в Сане, одна из которых, по его данным, использовалась для запуска ракеты по Эр-Рияду.

Ранее хуситы заявили о новом ракетном ударе по аэропорту столицы Саудовской Аравии.