Росийские ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над нейтральными водами

МО: ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Беринговым и Чукотским морями

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили полет над нейтральными водами Берингова и Чукотского морей. Об этом сообщает пресс-служба министерства обороны Российской Федерации в мессенджере «Макс».

В ведомстве уточнили, что российские истребители Су-35С обеспечили ракетоносцам сопровождение, а на отдельных этапах к ним присоединялись самолеты иностранных государств.

В ходе полета экипажи самолетов дальней авиации осуществили дозаправку топливом в воздухе, добавили в пресс-службе.

16 октября сообщалось, что дальние бомбардировщики Ту-22М3 осуществили плановый полет над нейтральными водами Балтийского моря.

15 сентября в Минобороны РФ сообщали, что российские стратегические ракетоносцы Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. На отдельных этапах маршрута они сопровождались истребителями иностранных государств

Ранее российские атомные подлодки выполнили стрельбы в Охотском море.