В Минобороны РФ заявили, что ВСУ препятствуют эвакуации населения Алешек

Минобороны: ВСУ минируют подъезды к Алешкам, чтобы сорвать эвакуацию жителей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников устанавливают мины-ловушки на путях подъезда к Алешкам в Херсонской области, чтобы сорвать доставку продовольствия и эвакуацию мирного населения. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

Отмечается, что украинские военные блокируют доставку в населенный пункт продовольствия, медикаментов и социально значимых товаров.

Также в Минобороны РФ заявили, что ВСУ в течение недели нанесли по Алешкам 18 артиллерийских и 120 ударов беспилотными летательными аппаратами.

23 октября в Белом доме объявили, что Россия и Украина при посредничестве первой леди США Мелании Трамп договорились ввести режим прекращения огня в Алешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию мирных жителей по специально выделенному безопасному коридору.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уточнил, что «режим тишины» начнет действовать 27 октября. В Киеве также подтвердили достижение договоренностей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что срок действия прекращения огня еще не определен.

Ранее Песков заявил, что режим прекращения огня может распространиться за пределы Алешек.