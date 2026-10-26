В Минобороны РФ рассказали об очистке окрестностей Алешек от украинских мин

Подразделения группировки российских войск «Днепр» каждый день проверяют основные пути подъезда к городу Алешки в Херсонской области и очищают их от взрывоопасных предметов. Об этом в официальном Telegram-канале сообщило министерство обороны РФ.

В ведомстве рассказали, что украинские солдаты уже два года ежедневно наносят артиллерийские удары по дорогам и подъездным путям к населенному пункту. Кроме того, они используют дроны для атак на появляющиеся там машины и минирования проезжей части. Таким образом Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются предотвратить эвакуацию мирных жителей Алешек и заблокировать поставки в город лекарств и продуктов, подчеркивается в заявлении.

«Ежедневно подразделения группировки войск «Днепр» проводят инженерную разведку и очистку основных путей подъезда к населенному пункту <...> от взрывоопасных предметов и мин-ловушек», — говорится в тексте.

Из него следует, что российские военные за прошедшую неделю обезвредили свыше 300 мин и других взрывоопасных предметов.

23 октября в Белом доме объявили, что Москва и Киев при посредничестве супруги американского лидера Мелании Трамп договорились ввести режим прекращения огня в Алешках. Он необходим, чтобы доставить гуманитарную помощь в город и подготовить эвакуацию мирных жителей. По словам начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерия Герасимова, «режим тишины» начнет действовать 27 октября.

Ранее в Кремле допустили распространение режима прекращения огня за пределы Алешек.