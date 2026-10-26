Минобороны РФ обвинило ВСУ в нарушении перемирия в Алешках

Минобороны: ВСУ за неделю нанесли по Алешкам 18 артиллерийских и 120 ударов БПЛА

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли по Алешкам в Херсонской области 18 артиллерийских и 120 ударов беспилотными летательными аппаратами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

«Только за последнюю неделю с 19 октября киевским режимом было нанесено 18 ударов артиллерии и более 120 ударов БПЛА по населенному пункту (Алешки — прим. ред.) и основным дорогам к нему», — говорится в посте ведомства.

23 октября в Белом доме объявили, что Россия и Украина при посредничестве первой леди США Мелании Трамп договорились ввести режим прекращения огня в Алешках, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и подготовить эвакуацию мирных жителей по специально выделенному безопасному коридору.

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов уточнил, что «режим тишины» начнет действовать 27 октября. В Киеве также подтвердили достижение договоренностей. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что срок действия прекращения огня еще не определен.

Ранее Песков заявил, что режим прекращения огня может распространиться за пределы Алешек.