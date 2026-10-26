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В Белгородской области сообщили об атаке ВСУ на торговый центр

В белгородском селе Дубовое ВСУ ударили по торговому центру
Valentyn Ogirenko/Reuters

В Белгородской области в селе Дубовое дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) якобы ударил по зданию торгового центра. Об этом сообщил Telegram-канал «Жесть Белгород».

Официального подтверждения этих данных пока нет.

«Предварительно, в Дубовом беспилотник ударил по торговому центру! В здании выбило окна. Подробности пока неизвестны», — говорится в посте.

Сведений о пострадавших и о повреждениях инфраструктуры на момент публикации также не поступало.

До этого председатель парламента региона Юрий Клепиков рассказал, что ВСУ за минувшую неделю более 2000 раз нанесли удары по Белгородской области. Как он отметил, многие муниципалитеты неоднократно подвергались атакам с применением беспилотных летательных аппаратов. Из-за действий украинских войск не стало шести человек. Порядка 60 мирных жителей получили ранения, отметил Клепиков.

Он подчеркнул, что прошедшая неделя выдалась «крайне тяжелой» для жителей региона. Глава областного парламента пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Ранее три сотрудника скорой помощи получили ранения при налете беспилотника в Белгородской области.

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