«Совесть у вас есть?»: ТЦК забрали водителя катафалка, не дав довести гроб до кладбища

В Херсонской области сотрудники ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог российского военкомата) мобилизовали водителя катафалка, не дав ему довести гроб с покойником до кладбища. Видео, снятое очевидцами, опубликовано в Telegram-канале «Sputnik Ближнее зарубежье».

На кадрах можно увидеть двух военкомов, которые в форме и с оружием стоят у катафалка, ожидая, когда выгрузят гроб с телом. В этот момент женщины обрушились на них с критикой.

«До чего вы дошли, хлопцы? Совесть у вас есть? Гонятся за машинами! Не дают доехать, довезти покойника 10 км! На колени вставали возле них… Идите воюйте! Изверги!» — звучат женские голоса за кадром.

Сотрудники ТЦК ничего им не ответили, продолжив с невозмутимым видом наблюдать за происходящим. Тем временем родственникам пришлось переносить гроб с телом в другую машину.

До этого табор цыган забросал камнями здание военкомата в Одессе, пытаясь добиться освобождения своего барона. По информации одного из украинских изданий, в протесте участвовали порядка десяти человек. Все это происходило на глазах у полиции. Были ли задержания — не уточняется.

Ранее украинец сбежал от мобилизации на параплане.