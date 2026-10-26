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Эстония и НАТО начали учения у границ России

ERR: под Нарвой стартовали военные учения Эстонии и НАТО
Ints Kalnins/Reuters

С 26 по 30 октября в эстонском городе Нарва и его окрестностях проходят совместные военные учения Сил обороны Эстонии с подразделениями стран НАТО. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

В связи с маневрами в районе Нарвского аэродрома, деревни Рийгикюла и на территории Кренгольмской мануфактуры созданы временные зоны безопасности. Периметры этих территорий охраняются военнослужащими, доступ для гражданских лиц закрыт. При этом перекрывать общественные дороги и ограничивать движение транспорта не планируется.

27 октября в небе над Нарвой ожидается повышенная активность авиации, включая полеты на малых высотах. Силы обороны Эстонии просят местных жителей учитывать возможные неудобства.

Официальный состав участников маневров не раскрывается, однако, по данным ERR, речь идет о подразделениях союзников по НАТО.

До этого стало известно о проведении на территории Италии ежегодных учений НАТО Steadfast Noon, которые в альянсе официально называют ядерными. Ожидалось, что в ходе них военные не будут применять никаких реальных вооружений, а действия направлены исключительно на проверку процедур, координации и стандартов безопасности между союзными силами.

Ранее министр обороны Эстонии рассказал о присутствии военных стран НАТО на Украине.

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