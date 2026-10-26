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Стало известно, какое вооружение мог везти на Украину затонувший сухогруз

Иванников: затонувший под Одессой сухогруз мог перевозить ПВО и технику для ВСУ
Aerial-motion/Shutterstock/FOTODOM

Затонувший в Одесской области сухогруз мог перевозить бронетехнику и системы противовоздушной обороны для украинской армии. Такой информацией с aif.ru поделился военный эксперт, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук и кандидат исторических наук Олег Иванников.

«Это тяжелая бронированная техника, мины, которые ВСУ используют на линии боевого соприкосновения, роботизированные комплексы, системы ПВО», — указал эксперт.

Он отметил, что подобные вооружения производятся в странах Запада.

26 октября сообщалось, что в течение суток российские вооруженные силы нанесли удары по портовым объектам в Одесской области и сухогрузу, находившемуся в акватории Черного моря. По данным российского Минобороны, атакованное судно перевозило военное имущество, предназначенное для нужд ВСУ. Кроме того, в районе порта «Черноморск» были поражены погрузочно-разгрузочные терминалы трех причалов. Также сообщается об уничтожении четырех складов, на которых хранились грузы двойного и военного назначения для украинских формирований.

Ранее российские военные уничтожили снабжающих ВСУ роботов в Херсонской области.

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