Названы места запуска БПЛА, упавших на поезд в Воронежской области

В ночь на 26 октября Воронежская область подверглась атаке беспилотников, которые, вероятно, были запущены из Харьковской области Украины. Об этом в интервью aif.ru сообщил подполковник запаса и советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников.

«Киевский режим использует всевозможные точки запуска беспилотных летательных аппаратов и различных ракет по территории России, в том числе и из Харьковской области», — указал эксперт.

Иванников предположил, что масштабная атака была направлена на проверку эффективности работы региональной системы ПВО, однако цели не были достигнуты.

Согласно оперативным данным, в течение ночи и утра 26 октября над Воронежской областью было уничтожено 113 беспилотников, при этом только в районе Воронежа перехвачено более 70 целей.

Губернатор региона Александр Гусев сообщил о пострадавших: 17 человек получили ранения, двоих спасти не удалось. Среди пострадавших много пассажиров поезда, на который упали обломки сбитых аппаратов.

Ранее сообщалось о повреждениях домов в Воронежской области после атаки БПЛА.