Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне специальной военной операции за минувшие сутки достигли 1285 бойцов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Так, в зоне ответственности российской группировки «Север» ВСУ потеряли более 300 человек, в зоне действия группировки «Запад» — более 220, «Южной» — более 185, «Центр» — около 340, на направлении «Восток» — свыше 210 и «Днепр» — до 30 бойцов, сообщили в российском Минобороны.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские военнослужащие группировки «Север» показали лучший результат в освобождении населенных пунктов в зоне СВО, взяв под контроль в течение недели 50 кв. км в Сумской и Харьковской областях Украины.

За прошедшую неделю российские ВС взяли под контроль два населенных пункта в Харьковской области, четыре — в Донецкой народной республике, один — в Днепропетровской области и шесть — в Запорожской области.

Ранее российский боец «Малой» рассказал, как подбил украинский танк.