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СМИ узнали о плане Ирана атаковать подводные коммуникационные кабели в Персидском заливе

Reuters: Иран разработал план ударов по подводным кабелям в Персидском заливе
Nathan Howard/Reuters

Иран разработал план атак на подводные коммуникационные кабели в Персидском заливе на случай возобновления ударов США и Израиля. Об этом Reuters рассказали два высокопоставленных представителя иранских структур безопасности.

Утверждается, что Тегеран намерен не только вывести из строя подводную инфраструктуру, но и препятствовать ее восстановлению, чтобы продлить перебои со связью и интернетом. Однако иранские чиновники не уточнили, каким способом и в каких именно местах могут быть совершены атаки.

До этого секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана Мохсен Резаи заявил, что американские кабели связи, дата-центры и объекты с инфраструктурой искусственного интеллекта (ИИ) на Ближнем Востоке могут оказаться в зоне поражения Ирана в случае возобновления конфликта.

21 октября газета Financial Times, сославшись на источники, сообщила, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в рамках консультаций с Соединенными Штатами настаивает на возобновлении боевых действий против Ирана.

Ранее Лавров предложил США и Ирану вернуться к «честной сделке».

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