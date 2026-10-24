На Филиппинах погибли четыре человека при столкновении двух самолетов

ВВС: четыре человека погибли во время тренировочного полета на Филиппинах

В провинции Батангас на Филиппинах погибли четыре человека при столкновении двух учебно-тренировочных самолетов Военно-воздушных сил (ВВС) сил страны. Об этом говорится в заявлении командования ВВС, опубликованном в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«ВВС Филиппин скорбят в связи с гибелью четырех пилотов в авиационном происшествии с участием двух самолетов SF-260 во время тренировочного полета на авиабазе Фернандо 23 октября в 15:51 по местному времени (10:51 мск — «Газета.Ru»)», — говорится в сообщении.

В ВВС добавили, оба воздушных судна упали на территории базы. Командование начало расследование причин инцидента. Полеты на SF-260 были приостановлены на время разбирательства.

20 октября истребитель Mirage 2000D ВВС Франции разбился недалеко от Нанси на северо-востоке страны. По данным радиостанции Franceinfo, на месте крушения были найдены останки одного из членов экипажа. На месте происшествия развернули поисково-спасательную операцию, в которой задействовали вертолеты, пожарных, жандармерию и военных специалистов.

Ранее в Греции разбился одномоторный самолет с двумя пилотами.