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Армия

Мирошник иронично прокомментировал украинскую атаку на мусоровозы в ЛНР

Мирошник: украинская армия атаковала в Антраците мусоровозы, спутав их с танками
Павел Лисицын/РИА Новости

Украинские войска атаковали мусороуборочные машины в Антраците Луганской народной республики (ЛНР), приняв их за танки. Об этом в своем Telegram-канале с иронией сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, он ни на йоту не сомневается в том, что украинские военные спутали мусоровозы с танками, а не намеревались добиться захламления города и распространения болезней.

20 октября глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что четыре человека пострадали при ударе украинского беспилотного летательного аппарата по автобусу.

11 октября массированной атаке беспилотников подвергся частный сектор Лисичанска в ЛНР. Повреждения получили десятки домов, некоторые из них разрушены до основания. Всего под огнем Ворруженных сил Украины оказались 11 муниципалитетов ЛНР. В нескольких округах были атакованы объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее глава ЛНР сообщил об атаке ВСУ на автомобиль скорой помощи.

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