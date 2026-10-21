Мирошник: украинская армия атаковала в Антраците мусоровозы, спутав их с танками

Украинские войска атаковали мусороуборочные машины в Антраците Луганской народной республики (ЛНР), приняв их за танки. Об этом в своем Telegram-канале с иронией сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

По словам дипломата, он ни на йоту не сомневается в том, что украинские военные спутали мусоровозы с танками, а не намеревались добиться захламления города и распространения болезней.

20 октября глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что четыре человека пострадали при ударе украинского беспилотного летательного аппарата по автобусу.

11 октября массированной атаке беспилотников подвергся частный сектор Лисичанска в ЛНР. Повреждения получили десятки домов, некоторые из них разрушены до основания. Всего под огнем Ворруженных сил Украины оказались 11 муниципалитетов ЛНР. В нескольких округах были атакованы объекты энергетической инфраструктуры.

Ранее глава ЛНР сообщил об атаке ВСУ на автомобиль скорой помощи.