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В Киеве беспилотник ударил по объекту транспортной инфраструктуры

Кличко: БПЛА атаковал транспортный объект в Киеве
Aleksandr Gusev/Global Look Press

Беспилотный летательный аппарат ударил по объекту транспортной инфраструктуры в Соломенском районе Киева. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

По его словам, на месте падения дрона работают экстренные службы.

18 октября сообщалось, что Вооруженные силы России нанесли удары по цистернам с горюче-смазочными материалами (ГСМ) для украинской армии. По данным Минобороны РФ, также российские военные ударили по живой силе ВСУ на логистических маршрутах, поразили пункты временной дислокации и FPV-дроны украинской армии.

До этого издание «Страна.ua» писало, что на прифронтовых территориях Украины начались проблемы с топливом. Для защиты техники на Украине применяют сетки и мобильные укрытия для персонала. Однако эффективность таких методов остается невысокой. По словам руководителя «Консалтинговой группы А-95» Сергея Куюна, для защиты техники на Украине применяют сетки и мобильные укрытия для персонала. Однако эффективность таких методов остается невысокой, уточнил глава компании.

Ранее российские войска поразили объекты энергетики Украины, обеспечивавшие войска ГСМ.

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