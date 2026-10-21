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В Минобороны РФ анонсировали создание нового танкового подразделения

Замминистра обороны Евкуров: в ВС РФ создадут подразделения беспилотных танков
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Вооруженных силах России планируют создать подразделения беспилотных танков и боевых машин поддержки. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров в эфире телеканала «Звезда».

По словам Евкурова, применение таких машин уже апробировали в ходе учений «Центр-2026». Он отметил, что наряду с беспилотными танками планируется использовать боевые машины, предназначенные для их прикрытия.

До этого заместитель министра обороны России Алексей Криворучко заявил на коллегии Минобороны РФ о создании единой системы подготовки специалистов беспилотных летательных аппаратов. По его словам, в учебных центрах организована подготовка не только отдельных специалистов, но и подразделений с проведением боевого слаживания на штатной технике.

Также в России создали дополнительный эшелон прикрытия на предельно малых высотах в системе противовоздушной обороны.

Ранее любителям видеоигр предложили вступать в беспилотные войска.

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