Две жительницы Запорожской осуждены за подготовку теракта по заданию украинских спецслужб

В Запорожской области две женщины осуждены за подготовку террористического акта по заданию спецслужб Украины. Об этом со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщает РИА Новости.

Обе женщины, Наталья Целуйко и Муира Здор, являются жительницами Михайловского района. Целуйко в 2022 году вступила в террористическое сообщество, которое было создано украинскими спецслужбами, и по указанию кураторов собирала и передавала противнику сведения о российских военнослужащих и сотрудниках правоохранительных органов. Она и Здор были задержаны при перевозке взрывчатого вещества массой 1,62 кг, предназначенного для совершения террористического акта в отношении сотрудников УМВД по Запорожской области.

Суд приговорил Целуйко к 16 годам лишения свободы и штрафу в 500 тысяч рублей, Здор — к восьми годам лишения свободы и штрафу в 300 тысяч рублей.

9 июня сообщалось, что Южный окружной военный суд вынес приговор пятерым гражданам Украины по делу о подрыве автомобиля главы военно-гражданской администрации поселка Михайловка в Запорожской области.

Ранее посол по особым поручениям МИД обвинил западные спецслужбы в организации терактов в зоне СВО.