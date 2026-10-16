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The Telegraph раскрыл, кто на самом деле замедлил работу Starlink на Украине

Telegraph: Трамп поддержал идею Маска замедлить работу Starlink на Украине
Nathan Howard/Reuters

Основатель SpaceX Илон Маск предложил президенту США Дональду Трампу замедлить работу спутниковой системы Starlink на Украине, а после согласия американского лидера Пентагон получил возможность ввести ограничения, сообщает The Telegraph со ссылкой на четыре источника.

По данным издания, инициатива исходила от Маска. Один из собеседников газеты утверждает, что Трамп поддержал предложение предпринимателя, после чего американское военное ведомство смогло ограничить работу военной версии системы — Starshield.

При этом ранее Маск заявлял, что решения об ограничениях скорости и условиях использования Starshield на Украине находятся в компетенции американских военных и президента США.

Как утверждает источник газеты, Маск опасался негативной реакции европейских пользователей и пытался дистанцироваться от решения. По словам собеседника СМИ, ответственность за произошедшее лежит как на предпринимателе, так и на администрации США. Эту версию изданию также подтвердили высокопоставленный европейский чиновник и два украинских источника.

16 октября Трамп заявил, что не причастен к ограничению доступа Украины к Starshield. Глава Белого дома также выразил сомнение в том, что к этому имеет отношение Илон Маск.

До этого бывший советник украинского министра обороны Сергей Стерненко сообщил, что работа терминалов Starlink была ограничена ночью 14 октября. По его словам, при движении боевых аппаратов на скорости свыше 160 км/ч начала исчезать связь, из-за чего был сорван «ряд важных миссий» Вооруженных сил Украины.

Ранее Каллас сообщила о планах ЕС найти альтернативу Starlink для Украины.

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