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В Минобороны показали динамику уничтожения сил ВСУ в операции «Медвежий угол»

МО РФ опубликовало инфографику по операции «Медвежий угол» в Харьковской области

Пресс-служба Минобороны РФ в мессенджере «Макс» показала динамику уничтожения украинских сил в Харьковской области в ходе операции «Медвежий угол», проведенной российскими войсками.

На обнародованной инфографике отображен ход ликвидации окруженных сил ВСУ, начиная с 1 сентября 2026 года. Так, по данным ведомства, в течение этого периода были освобождены 28 населенных пунктов, уничтожены 1810 украинских военных.

16 октября президент РФ Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления Объединенной группировки войск, где провел совещание с руководством Генерального штаба и командным составом.

Командующий группировкой войск «Север» генерал-полковник Евгений Никифоров доложил российскому лидеру о проведении операции «Медвежий угол» по разгрому подразделений ВСУ на Харьковском направлении.

Ранее Путин назвал тему, которая не станет предметом переговоров по Украине.

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