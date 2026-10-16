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Путин оценил окружение ВС РФ группировки ВСУ на 460 квадратных километрах

Путин назвал успехом окружение ВС РФ группировки ВСУ на 460 квадратных км
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин назвал успехом окружение Вооруженными силами РФ группировки противника численностью более двух тысяч человек на территории площадью 460 квадратных километров. Об этом пишет РИА Новости.

«Окружение группировки где-то в районе 2 тысяч человек и даже чуть больше, да еще и на территории свыше 400 квадратных километров, 460 квадратных километров, это все-таки не рядовое событие, имею в виду последующую ликвидацию противника на этой территории, это все-таки успех», — сказал российский лидер на совещании во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

До этого начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил Путину, что российские войска провели операцию «Медвежий угол» по разгрому подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском направлении. Он уточнил, что уничтожение двухтысячной группировки ВСУ в северо-восточной части Харьковской области полностью завершено.

Ранее Путин заявил о значительном расширении полосы безопасности в приграничье.

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