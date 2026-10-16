Глава ЕК предложила потратить средства программы SAFE на закупку дронов для Украины

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила направить оставшиеся средства европейской оборонной программы SAFE на закупку беспилотников для Украины. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным газеты, на саммите Евросовета фон дер Ляйен заявила лидерам стран ЕС, что неиспользованные оборонные кредиты на сумму €21 млрд могут пойти на приобретения дронов для Киева.

Программа SAFE (Security Action for Europe) была запущена в мае 2025 года. Она предусматривает предоставление до €150 млрд в виде льготных долгосрочных кредитов для совместных закупок военной техники и укрепления оборонно-промышленнго потенциала Евросоюза.

В ходе саммита Евросоюза в Брюсселе украинский президент Владимир Зеленский призвал ЕС быть готовым финансировать военные потребности Украины и после 2027 года. По его словам, в 2027-м Киеву дополнительно потребуется получить от Брюсселя как минимум €70 млрд. Говоря о дальнейших взносах, которых Украина ждет от Европы, Зеленский подчеркнул, что Украина «помогает гарантировать безопасность Европы», и посетовал на отсуствие этих гарантий безопасности в бюджете ЕС на период с 2028 года.

Ранее Фон дер Ляйен пообещала Зеленскому продолжение поддержки «сколько будет нужно».