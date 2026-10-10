Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Нобелевская премия — 2026Дизельная сделка России и СШАУдары хуситов по Саудовской Аравии
Армия

Пушилин рассказал о бесчинствах ВСУ в Донбассе

Пушилин: ВСУ при отступлении прикрываются местными жителями как живым щитом
Илья Питалев/РИА Новости

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении в Донбассе расстреливают мирных жителей и прикрываются ими как живым щитом. Об этом заявил в комментарии ТАСС глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Мы помним примеры, когда при отступлении враг расстреливал людей либо прикрывался ими как живым щитом», — сказал политик.

7 октября штаб обороны ДНР призвал жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки покинуть район боевых действий и эвакуироваться в Донецк.

15 сентября Пушилин сообщал, что часть жителей населенных пунктов, над которыми российская армия установила контроль, отказывается покидать их, несмотря на значительные разрушения. Он пояснил, что это, в основном, пожилые люди, прожившие там всю свою жизнь, для которых переезд абсолютно неприемлем.

Ранее сообщалось, что тысячи мирных жителей эвакуировали из зоны боевых действий в ДНР.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!