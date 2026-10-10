Пушилин рассказал о бесчинствах ВСУ в Донбассе

Военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) при отступлении в Донбассе расстреливают мирных жителей и прикрываются ими как живым щитом. Об этом заявил в комментарии ТАСС глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Мы помним примеры, когда при отступлении враг расстреливал людей либо прикрывался ими как живым щитом», — сказал политик.

7 октября штаб обороны ДНР призвал жителей Краматорска, Славянска, Доброполья и Дружковки покинуть район боевых действий и эвакуироваться в Донецк.

15 сентября Пушилин сообщал, что часть жителей населенных пунктов, над которыми российская армия установила контроль, отказывается покидать их, несмотря на значительные разрушения. Он пояснил, что это, в основном, пожилые люди, прожившие там всю свою жизнь, для которых переезд абсолютно неприемлем.

Ранее сообщалось, что тысячи мирных жителей эвакуировали из зоны боевых действий в ДНР.