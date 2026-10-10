В Николаеве на юге Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

По данным телеканала, в городе произошло два взрыва. Никаких подробностей не приводится.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские войска в ночь на 9 октября нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины. В частности, в порту Николаев поразили сухогруз, который доставил военные грузы для украинской армии.

4 октября в разных частях Киева произошло более 30 мощных взрывов. По предварительным данным, под ударом находилась самая мощная теплоэлектроцентраль Украины ТЭЦ-6. В Деснянском районе произошел пожар на территории нежилого здания.

В этот же день Северный мост в Киеве второй раз за выходные попал под удар. По словам мэра города Виталия Кличко, были повреждены дорожное полотно и тепломагистраль, часть жителей временно осталась без горячей воды.

Ранее на Украине призвали готовиться к «худшему сценарию» грядущей зимой.