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Армия

На юге Украины прогремели взрывы

В Николаеве произошли взрывы
Dora Ubaldina/Shutterstock/FOTODOM

В Николаеве на юге Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное».

По данным телеканала, в городе произошло два взрыва. Никаких подробностей не приводится.

До этого Минобороны РФ сообщало, что российские войска в ночь на 9 октября нанесли удары по объектам портовой инфраструктуры Украины и морским судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины. В частности, в порту Николаев поразили сухогруз, который доставил военные грузы для украинской армии.

4 октября в разных частях Киева произошло более 30 мощных взрывов. По предварительным данным, под ударом находилась самая мощная теплоэлектроцентраль Украины ТЭЦ-6. В Деснянском районе произошел пожар на территории нежилого здания.

В этот же день Северный мост в Киеве второй раз за выходные попал под удар. По словам мэра города Виталия Кличко, были повреждены дорожное полотно и тепломагистраль, часть жителей временно осталась без горячей воды.

Ранее на Украине призвали готовиться к «худшему сценарию» грядущей зимой.

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