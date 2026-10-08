Размер шрифта
Новости Спорт
15 000 ₽
Реклама 18+
ООО «ФОНКОР», ИНН: 7726752148 erid: 2RanymdFVoy
Участие в азартных играх
может привести к возникновению
зависимости от азартных игр
Выйти
Нобелевская премия — 2026
Армия

В Минобороны России обвинили Запад в помощи при подготовке террористов

Генерал Евкуров: Россия знает, в каких странах Запад готовит террористов
ZUMA Press/Global Look Press

Россия знает, в каких странах Запад помогает готовить террористов. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров, передает ТАСС.

«Мы знаем, я не буду называть страны, но мы знаем, в каких странах и где конкретно их готовят. Также террористы получают от них развединформацию по самым разным направлениям. То есть западные страны помогают им всеми средствами, кроме своего личного физического участия в этих процессах», — сказал замглавы ведомства.

В сентябре официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад не сумеет остановить взращиваемый им терроризм Украины. Дипломат отметила, что западные государства осуществляют подготовку украинских военных с тем, чтобы они продолжали боевые действия против РФ.

Также представитель российского МИД заявила, что западные государства осознали несостоятельность своей политики по изоляции России. Захарова указала, что Запад, возможно, сам того не понимая, перешел к фазе соучастия и спонсорства терроризма против гражданского населения Российской Федерации.

Ранее Путин призвал Запад жить дружно.

Комментарии
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!