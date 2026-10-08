Россия знает, в каких странах Запад помогает готовить террористов. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров, передает ТАСС.

«Мы знаем, я не буду называть страны, но мы знаем, в каких странах и где конкретно их готовят. Также террористы получают от них развединформацию по самым разным направлениям. То есть западные страны помогают им всеми средствами, кроме своего личного физического участия в этих процессах», — сказал замглавы ведомства.

В сентябре официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Запад не сумеет остановить взращиваемый им терроризм Украины. Дипломат отметила, что западные государства осуществляют подготовку украинских военных с тем, чтобы они продолжали боевые действия против РФ.

Также представитель российского МИД заявила, что западные государства осознали несостоятельность своей политики по изоляции России. Захарова указала, что Запад, возможно, сам того не понимая, перешел к фазе соучастия и спонсорства терроризма против гражданского населения Российской Федерации.

Ранее Путин призвал Запад жить дружно.