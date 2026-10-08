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Армия

Евкуров рассказал о новой тактике наступления в зоне СВО

Евкуров: ВС РФ применили новую тактику с началом контрбатарейной борьбы
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие разработали новую тактику наступления в зоне спецоперации. Об этом рассказал заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров, пишет ТАСС.

«Мы создали новую тактику: пока одни части двигаются, другие закрепляются. Появились подразделения, которые должны были закрепляться на достигнутых рубежах», — сказал он.

Это позволяет основным наступающим силам двигаться вперед, не отвлекаясь на удержание тыловых позиций, отметил генерал.

Евкуров также заявил, что Украине без помощи западных союзников пришлось бы воевать допотопными «фанерными технологиями». По словам генерала, Украине удается держаться только благодаря помощи стран Запада.

До этого полковник Вооруженных сил США в отставке Лоуренс Уилкерсон заявил, что поражение Украины в конфликте с Россией является лишь вопросом времени. Эксперт выразил уверенность, что Украина по итогам противостояния станет «государством-обрубком».

Ранее Евкуров назвал самую недружественную страну по отношению к РФ.

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