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В Луганске ВСУ атаковали пассажирский автобус и фуру

Пасечник: три человека пострадали при атаке ВСУ на автобус и фуру в Луганске
Telegram-канал Леонид Пасечник

В Луганске в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский автобус и проезжающую мимо фуру пострадали три человека, в том числе ребенок. Об этом сообщил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

По его словам, инцидент произошел в восточной части города. Пострадавшего ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

«Всем раненым оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают оперативные службы. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется», — написал глава региона.

Несколькими часами ранее Пасечник сообщил, что в результате атак ВСУ на ЛНР за сутки пострадали шесть человек, еще трое получили несовместимые с жизнью травмы.

4 октября дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи в Перевальском муниципальном округе ЛНР. Инцидент произошел на дороге в районе города Зоринск.

Ранее Мирошник заявил об атаке ВСУ на грузовики и склад МККК в Донецке.

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