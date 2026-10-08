Над республикой Татарстан уничтожили дрон ВСУ

Над республикой Татарстан уничтожили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи, с 20.00 мск 7 октября до 8.00 мск 8 октября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

Днем в четверг, 8 октября, губернатор Курской области Александр Хинштейн рассказал об атаке беспилотника ВСУ в Рыльском районе. Дрон ударил по территории сахарного завода в поселке имени Куйбышева — три человека получили ранения. На место вызвали бригаду скорой помощи, которая доставила пострадавших в Курскую областную больницу.

У всех пострадавших — осколочные ранения, уточнил Хинштейн.

5 октября обломки сбитого БПЛА упали в районе остановки общественного транспорта в Курске. Повреждение получил электробус, который после попадания обломков загорелся. Пассажиры оперативно эвакуировали, пострадал один человек, ему на месте оказали медицинскую помощь

Ранее более 10 человек пострадали при ударах украинских войск по Курской области.