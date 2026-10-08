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Армия

В Минобороны рассказали, как изменилась подготовка военных за время СВО

Генерал Евкуров: ВС РФ в ходе СВО отошли от требований, мешающих готовить солдат
Сергей Бобылев/РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России в ходе проведения специальной военной операции (СВО) отошли от требований, которые мешают быстро готовить войска. Об этом заявил заместитель министра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров, передает ТАСС.

По его словам, во время СВО в армии несколько раз меняли программы подготовки, увеличивая сроки процедуры. Также было принято решение уйти от «мирного времени» в вопросе наставлений, требований безопасности и курсов, отметил генерал.

«Отошли от требований, которые мешают командиру быстро готовить солдат, отказались от всех условностей и создали благоприятные условия для командира», — сказал замглавы ведомства.

В июле Евкуров сообщил, что за первые шесть месяцев 2026 года были подготовлены более 140 тысяч военнослужащих в полках резерва, на полигонах и участках группировок войск. По его словам, для достижения необходимого уровня подготовки военных было проведено более 40 практических мероприятий.

Ранее в Кремле рассказали, будут ли власти помогать участникам СВО.

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