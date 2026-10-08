Пуск ядерной ракеты вывел Париж вперед в ядерной гонке с Лондоном

Успешный запуск французской баллистической ракеты M51.3 с атомной подводной лодки «Ле Виджилант» стал важным показателем мощи Парижа. Это испытание не только подтвердило эффективность новой модификации ракеты, но и позволило Франции обогнать Британию в негласном ядерном соревновании, говорится в материале военного историка Андрея Николаева для Pravda.Ru.

Автор отмечает, что обе державы располагают флотом из четырех субмарин-носителей, однако лишь одна из них постоянно находится на боевом дежурстве, в то время как остальные проходят ремонт или техническое обслуживание. При этом, в отличие от Лондона, чье ядерное вооружение тесно интегрировано в структуры НАТО и фактически зависит от решений Вашингтона, Франция сохраняет полную стратегическую автономию. Париж оставляет за собой исключительное право на принятие решения об использовании ядерного арсенала без оглядки на союзников.

Эксперт полагает, что стремление Франции подтвердить свою мощь могло быть спровоцировано чередой неудачных запусков британских ракет Trident. На фоне недавних конфузов Королевского флота, где ракеты терпели фиаско сразу после старта, успешные испытания французской модернизированной M51.3 выглядят для Парижа особенно значимо. Макрон, активно продвигающий концепцию европейской стратегической безопасности под французским «ядерным зонтиком», обязан демонстрировать надежность своих систем.

Несмотря на то что разработка модификации M51.3 ведется около пятнадцати лет и в прошлом сопровождалась техническими трудностями, текущие испытания подтверждают эффективность системы. Последний пуск фактически стал комплексной проверкой подлодки «Le Vigilant» после глубокой модернизации. В конечном итоге, успех французских ракетчиков подчеркивает разрыв в эффективности между двумя европейскими ядерными державами: пока Великобритания сталкивается с проблемами при эксплуатации даже проверенных временем носителей, Франция успешно осваивает новейшие образцы вооружения.

Испытания баллистической ракеты М51.3, способной нести ядерный заряд, прошли во Франции 6 октября. Ракета без боезаряда была выпущена с подводной лодки «Ле Виджилант» у берегов Бретани и упала в Северной Атлантике в сотнях километров от береговой линии, рассказали во французском минобороны.

Ранее в Кремле отреагировали на слова Макрона по итогам запуска новой баллистической ракеты.