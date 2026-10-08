В ЛНР в результате атак ВСУ пострадал ребенок

Пасечник: пять взрослых и один ребенок пострадали при атаках ВСУ на ЛНР

В результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Луганскую народную республику (ЛНР) за сутки пострадали шесть человек, в том числе один ребенок. Об этом сообщил глава региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

По его данным, в Перевальске 12-летний мальчик и его мама получили травмы при ударе украинских войск по легковушке на автозаправочной станции. Еще один человек пострадал в результате атаки на грузовой автомобиль в Станице Луганской, уточнил глава ЛНР.

Пасечник добавил, что в Лисичанске ВСУ атаковали автомобиль возле больницы. В результате пострадали два человека, еще одна женщина получила несовместимые с жизнью травмы.

Помимо этого, украинские войска ударили по машине семейной пары на автодороге Белокуракино – Троицкое. В результате ранения получила женщина, ее супруга спасти не удалось, отметил глава региона. При этом, по словам Пасечника, на автодороге Станица Луганская – Беловодск украинский беспилотник атаковал «Газель». 34-летний водитель получил травмы, несовместимые с жизнью.

4 октября дрон ВСУ атаковал автомобиль скорой помощи в Перевальском муниципальном округе ЛНР. Инцидент произошел на дороге в районе города Зоринск.

30 сентября украинские войска нанесли удар по грузовому автомобилю в Перевальском округе ЛНР. По словам Пасечника, удар был нанесен прицельно. Водитель получил ранения, несовместимые с жизнью. Глава региона выразил глубокие соболезнования его родным и близким.

Ранее в ЛНР восемь мирных жителей пострадали при атаках ВСУ.