Сдавшийся в плен под Славянском боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Даниель Жарков охарактеризовал работу российских военных фразой «нормально кошмарили». Об этом заявили в Минобороны России, сообщает РИА Новости.

По словам пленного, Вооруженные силы (ВС) России держали украинских военных на одной позиции, а затем выбивали с окопной линии.

«Нормально кошмарили, до ночи, наверное», — сказал он.

Жарков добавил, что вскоре в опорный пункт, где он находился с товарищами, прилетели три гранаты. После третьей он услышал предложение сдаваться, и они сдались. Пленный отметил, что первым бросил оружие и вышел к российским солдатам.

Военкор Евгений Поддубный ожидает, что бои за Славянск и Краматорск станут самыми сложными за всю спецоперацию. По его словам, сейчас идет битва за Славянско-Краматорскую агломерацию, которая осталась последним оплотом противника в регионе.

До этого пленный военнослужащий ВСУ Виталий Мосин заявлял, что режим президента Украины Владимира Зеленского нужно уничтожить. Он также говорил, что командование ВСУ врет подчиненным с первого дня и запрещает сдаваться в плен.

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