Силы ПВО более часа отбивают атаки беспилотников на Омскую область

Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Омскую область, это длится уже более часа. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

В первый раз об атаке украинских БПЛА чиновник написал в 13:21. В этот же день ранее в области был объявлен режим беспилотной опасности.

«Ситуация на контроле. Силы ПВО продолжают отражать атаку вражеских БПЛА», — написал Хоценко в новом посте.

Он также призвал граждан не доверять недостоверным сведениям, распространяемым в сети и соцсетях, быть бдительными и полагаться только на официальные источники информации.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что силы и средства противовоздушной обороны в ночь на 8 октября перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотников над Россией.

Ранее ВСУ ударили по гуманитарному конвою, следовавшему из Омской области в зону СВО.