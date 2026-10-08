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Силы ПВО более часа отбивают атаки беспилотников на Омскую область

Губернатор Хоценко: силы ПВО продолжают отражать атаку ВСУ на Омскую область
Shutterstock/Oleg Elkov

Силы противовоздушной обороны (ПВО) продолжают отражать атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Омскую область, это длится уже более часа. Об этом сообщил губернатор региона Виталий Хоценко в своем Telegram-канале.

В первый раз об атаке украинских БПЛА чиновник написал в 13:21. В этот же день ранее в области был объявлен режим беспилотной опасности.

«Ситуация на контроле. Силы ПВО продолжают отражать атаку вражеских БПЛА», — написал Хоценко в новом посте.

Он также призвал граждан не доверять недостоверным сведениям, распространяемым в сети и соцсетях, быть бдительными и полагаться только на официальные источники информации.

До этого в Минобороны РФ сообщали, что силы и средства противовоздушной обороны в ночь на 8 октября перехватили и уничтожили 399 украинских беспилотников над Россией.

Ранее ВСУ ударили по гуманитарному конвою, следовавшему из Омской области в зону СВО.

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