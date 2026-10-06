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«Шансов нет»: ВС РФ пресекают попытки прорыва ВСУ у Краснооскольского водохранилища в ДНР

МО: артиллеристы пресекают попытки прорыва ВСУ у Краснооскольского водохранилища

Российские военные пресекают все попытки бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону у Краснооскольского водохранилища в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил замкомандира дивизиона 236-й гвардейской артиллерийской бригады в составе группировки войск «Запад» с позывным «Золотой», слова которого приводит Минобороны России.

По словам военного, противник пытается действовать небольшими группами. Беспилотники помогают обнаружить перемещения украинских солдат. После этого по целям бьют артиллерия и другие вооружения, включая самоходные установки «Мста-С».

«Все попытки прорвать нашу оборону мы пресекаем... У противника шансов нет», — сказал «Золотой».

По его словам, артиллеристы быстро меняют позиции после стрельбы, чтобы их сложнее было обнаружить.

1 октября президент России Владимир Путин заявил, что под контролем Украины остается около 11% территории ДНР. По его мнению, российские войска захватят оставшуюся часть республики быстрее, чем ожидают в Киеве и Европе. Украинские власти, по словам Путина, рассчитывают удерживать эти территории около полутора лет, а европейские политики называют срок в два года.

29 сентября военкор Евгений Поддубный спрогнозировал, что бои за Славянск и Краматорск будут самыми напряженными за всю спецоперацию. Он отметил, что эти города остаются последним значительным оплотом противника в регионе, поэтому украинские власти не пожалеют ни людей, ни ресурсов.

Ранее военный эксперт объяснил, зачем Украина готовит Киев к обороне.

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